Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря прослушиванию на "Х-Факторе", где Кондратюк не поверил участнице. Это видео собрало десятки миллионов просмотров, а Аида стала узнаваемой певицей, за которой следят десятки тысяч фанов. А недавно Николайчук выпустила новую песню, которую назвала "Никотин". Композиция была на украинском языке.

Не забывает Николайчук и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным. А в этот раз Аида показала, как репетирует, поделившись кадрами в сторис Инстаграм. На них Аида показывала свой голос, упражняясь в пении.

А на следующем сторис Николайчук показала, как уснула ее подруга в кресле.

"Солдат спит, служба идет", - написала звезда.

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