Як пише Politeka.net , Григорій Решетник – успішний український телеведучий. Зірка має красуню-дружину Христину, яка народила йому трьох синів. Не забуває Решетник і про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим, а цього разу показав спільне фото із дружиною у ліфті.

"Кохаю тебе, моя принцеса.

Щодня захоплююсь тобою, твоєю енергією. Щоразу дивуюся, як ти все встигаєш – за день ти реалізуєш сотні справ.

Ще мене трошки виховуєш, називаючи це мотивацією”, - написав Григорій.

Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Неймовірної краси пара! Прекрасна сім'я, так тримати", "Щоразу, коли бачу у стрічці Ваші спільні фото, добре розумію, що справжнє кохання та щира турбота роблять цей світ трохи світлішим", "Ви дуже хороша пара. Щастя Вам і всієї вашої родини".

Нагадаємо, Решетник розповів, за яких умов його мамі доводиться святкувати день народження.

А ще Politeka повідомляла, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника зробила те, про що мріє багато українок.

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