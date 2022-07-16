Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - успешный украинский телеведущий. У звезды есть красотка-жена Кристина, которая родила ему троих сыновей. Не забывает Решетник и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным, а в этот раз показал совместное фото с женой в лифте.

"Люблю тебя, моя принцесса.

Каждый день увлекаюсь тобой, твоей энергией. Каждый раз удивляюсь, как ты все успеваешь – за день ты реализуешь сотни дел.

Еще меня немножко воспитываешь, называя это мотивацией", - написал Григорий.

Фаны поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Невероятной красоты пара !!! Прекрасная семья, так держать", "Каждый раз, когда вижу в ленте Ваши общие фото, хорошо понимаю, что настоящая любовь и искренняя забота делают этот мир капельку светлее", "Вы очень хорошая пара. Счастье Вам и всей вашей семье".

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