Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника Христина показала шанувальникам свої апартаменти у столиці, де мешкає зі своєю родиною

Як передає Politeka.net, Крістіна Решетник - дружина відомого українського телеведучого Григорія, який виступає головним обличчям телепроектів "Холостяк" та "Холостячка".

Жінка виховує трьох синів, багато подорожує та ділиться всім цікавим зі своїми підписниками на сторінці в Інстаграм.

На цей раз Крістіна опублікувала нові кадри, на яких засвітила інтер'єр своєї розкішної квартири, розташованої в одній із висоток Києва.

На кадрах видно, що апартаменти Решетників з панорамними вікнами, через які відкривається чудовий краєвид на столицю.

«Київ. Дім», - підписала знімок дружина ведучого.

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