Як передає Politeka.net, Крістіна Решетник - дружина відомого українського телеведучого Григорія, який виступає головним обличчям телепроектів "Холостяк" та "Холостячка".

Жінка виховує трьох синів, багато подорожує та ділиться всім цікавим зі своїми підписниками на сторінці в Інстаграм.

На цей раз Крістіна опублікувала нові кадри, на яких засвітила інтер'єр своєї розкішної квартири, розташованої в одній із висоток Києва.

На кадрах видно, що апартаменти Решетників з панорамними вікнами, через які відкривається чудовий краєвид на столицю.

Популярні новини зараз

Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."

Новий штурм окупантів відбили відразу на кількох напрямках, дані Генштабу: "Ворог наніс..."

Астаф'єва несподівано засвітилася в компанії Горбунова, зачепивши Дорофєєву та Нікітюк: "Хотіли разом..."

"Можете отримати до 7 млн гривень": українцям роздають величезні гроші, але є умова

Чекайте на SMS: українцям повідомили про гроші, які прийдуть на їхні картки "Ощадбанку", кому можна розраховувати
Показати ще

«Київ. Дім», - підписала знімок дружина ведучого.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Решетника показала, як долучає дітей до корисного

А ще Politeka повідомляла, що дружина Решетника показала недитяче захоплення маленьких синів

Також Politeka писала, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника розповіла, чим зараз стурбована їхня родина