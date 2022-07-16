Як передає Politeka.net, Крістіна Решетник - дружина відомого українського телеведучого Григорія, який виступає головним обличчям телепроектів "Холостяк" та "Холостячка".
Жінка виховує трьох синів, багато подорожує та ділиться всім цікавим зі своїми підписниками на сторінці в Інстаграм.
На цей раз Крістіна опублікувала нові кадри, на яких засвітила інтер'єр своєї розкішної квартири, розташованої в одній із висоток Києва.
На кадрах видно, що апартаменти Решетників з панорамними вікнами, через які відкривається чудовий краєвид на столицю.
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«Київ. Дім», - підписала знімок дружина ведучого.
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