Жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника Кристина показала поклонникам свои апартаменты в столице, где живет со своей семьей

Как передает Politeka.net, Кристина Решетник - супруга известного украинского телеведущего Григория, который выступает главным лицом телепроектов "Холостяк" и "Холостячка".

Женщина воспитывает троих сыновей, много путешествует и делится всем интересным со своими подписчиками на странице в Инстаграм.

В этот раз Кристина опубликовала новые кадры, на которых засветила интерьер своей роскошной квартиры, расположенной в одной из высоток Киева.

На кадрых видно, что апартаменты Решетников с панорамными окнами, через которые открывается прекрасный вид на столицу.

«Киев. Дом», - подписала снимок жена ведущего.

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