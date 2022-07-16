Как передает Politeka.net, Кристина Решетник - супруга известного украинского телеведущего Григория, который выступает главным лицом телепроектов "Холостяк" и "Холостячка".
Женщина воспитывает троих сыновей, много путешествует и делится всем интересным со своими подписчиками на странице в Инстаграм.
В этот раз Кристина опубликовала новые кадры, на которых засветила интерьер своей роскошной квартиры, расположенной в одной из высоток Киева.
На кадрых видно, что апартаменты Решетников с панорамными окнами, через которые открывается прекрасный вид на столицу.
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«Киев. Дом», - подписала снимок жена ведущего.
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