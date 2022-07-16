Як пише Politeka.net, Моніка Беллуччі – легендарна італійська актриса, яка виховує двох дітей після розлучення. Старша дочка артистки Діва вже стала популярною, наслідуючи приклад мами.

Дівчина не тільки веде активне соціальне життя, а й любить привертати увагу особистими кадрами в соціальних мережах тільки "для своїх". Тим не менш, знімки з Дівою розповсюджують шанувальники.

Після феєричного показу в Італії Діва разом зі своїм коханим вирішила прогулятися містом і поніжилася в приватному будиночку з басейном. Кадри з відпочинку одразу привернули увагу фанатів.

Також шанувальники представили цілу добірку кадрів із Дівою, яку знову помітили зі своїм молодим хлопцем на прогулянці після покупок. Як відомо, Діва закохана в Луку Саландра, він народився і живе в Парижі, також є моделлю та активно веде соціальні мережі.

Раніше повідомлялося, що двоє молодих людей познайомилися і полюбили один одного в модних колах. Тепер вони активно спілкуються та нерідко влаштовують спільні прогулянки.

Нагадаємо, юна дочка Беллуччі у сукні з корсетом довела, що нічим не гірша за матір.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Моніки Беллуччі у повітряній сукні показала, де замінила матір.

Також Politeka писала, що донька Моніки Беллуччі у прозорому вбранні влаштувала провокаційну фотосесію.