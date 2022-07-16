Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - легендарная итальянская актриса, которая воспитывает двух детей после развода. Старшая дочь артистки Дева уже стала популярной, следуя примеру мамы.

Девушка не только ведет активную социальную жизнь, но и любит привлекать внимание более личными кадрами в социальных сетях только "для своих". Тем не менее, снимки с ДЕвой распространяют поклонники.

После фееричного показа в Италии, Дева вместе со своим возлюбленным решила прогуляться по городу и понежилась в частном домике с бассейном. Кадры из отдыха сразу привлекли внимание фанатов.

Также поклонники представили целую подборку кадров с Девой, которую снова заметили со своим молодым парнем на прогулке после покупок. Как известно, Дева влюблена в Луку Саландра, он родился и живет в Париже, также является моделью и активно ведет социальные сети.

Ранее уже сообщалось, что двое молодых людей познакомились и полюбили друг друга в модных кругах. Теперь они активно общаются и нередко устраивают совместные прогулки.

Напомним, юная дочь Беллуччи в платье с корсетом доказала, что ничем не хуже матери.

Как сообщала Politeka, юная дочь Моники Беллуччи в воздушном платье показала, где заменила мать.

Также Politeka писала, что дочь Моники Беллуччи в прозрачном наряде устроила провокационную фотосессию.