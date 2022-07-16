Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - успішний український телеведучий, який одружений на красуні Христині. Дружина знаменитості зараз виїхала з України на відпочинок із подружками до Братислави, Словаччини. І Крістіна вирішила розповісти, що сталося під час походу до ресторану на відпочинку.

"Коли я чула від українців, що феєрверки тепер вони не сприймають, я не розуміла, яке саме це почуття, а вчора я зрозуміла…"

Увечері ми сиділи з подругами в ресторані в горах, він був наповнений людьми, дув прохолодний вітерець і начебто все було добре, як тут, раптом почали бахкати феєрверки (хтось святкував весілля). Ми різко дуже закричали, тільки ми, на весь ресторан, мене почало трясти, але в грудях ніби дихання зникло. Це жахливе почуття... і жахливе розуміння того, що такими, як раніше, ми вже не будемо..." - написала Христина.

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