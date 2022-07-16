Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий, который женат на красотке Кристине. Жена знаменитости сейчас уехала из Украины на отдых с подружками в Братиславу, Словакия. И Кристина решила рассказать, что произошло во время похода в ресторан на отдыхе.

"Когда я слышала от украинцев, что фейерверки теперь они не воспринимают, я не понимала какое именно это чувство, а вчера я поняла…

Вечером мы сидели с подругами в ресторане в горах, он был наполнен людьми, дул прохладный ветерок и вроде бы все было хорошо, как здесь, в один момент рядом начали бахкать фейерверки (кто-то праздновал свадьбу). Мы резко в очень сильно все закричали, только мы, на весь ресторан, меня начало трясти, но в груди будто дыхание пропало. Это ужасное чувство… и ужасное понимание того, что такими, как раньше, мы уже не будем…", - написала Кристина.

Напомним, жена Остапчука в ярком наряде устроила отдых вдали от мужа: кто составил ей компанию, фото

Также Politeka сообщала, что жена Остапчука решила покинуть Украину, поделившись с украинцами

Также Politeka писала, что ведущий "Маски" Остапчук показал, что они с женой делают во время тревог