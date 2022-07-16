Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - успішна українська співачка та колишня солістка гурту "Время и Стекло". А нещодавно артистка записала спільну пісню з Артемом Пивоваровим на вірші Шевченка – "Думи". Композиція вже набрала понад 8 мільйонів переглядів та знаходиться на першому місці серед кліпів у Ютубі. Надя вирішила нагадати про композицію у своєму ТікТок, записавши нове відео.

На кадрах Надя була у білому топі з вирізом, а також у білих штанях. Зірка доповнила образ патріотичним макіяжем, вражаючи виглядом.

Фани поставили понад 11 тисяч лайків та написали коментарі:

"Слава Україні", "Неперевершена Надя", "Найкраща", "Надя, ви з Артемом просто молодці. Сльози", "Надя, ти така гарна, макіяж у таких неймовірних кольорах". "Молодець, так зворушливо заспівала, дякую тобі за все", "Дякую за цю пісню. Дуже красива пісня", "Надя, ти дуже гарно заспівала гімн. Я дивилася на одному подиху і образ у тебе дуже красивий".

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