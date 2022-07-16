Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - успешная украинская певица и бывшая солистка группы "Время и Стекло". А недавно артистка записала совместную песню с Артемом Пивоваровым на стихи Шевченко - "Думы". Композиция уже набрала более 8 миллионов просмотров и находится на первом месте среди клипов в Ютубе. Надя решила напомнить о композиции в своем ТикТок, записав новое видео.

На кадрах Надя была в белом топе с вырезом, а также белых штанах. Звезда дополнила образ патриотическим макияжем, впечатляя видом.

Фаны поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Слава Украине", "Непревзойденная Надя", "Самая лучшая", "Надя, вы с Артемом просто молодцы. Слезы", "Надя, ты такая красивая, макияж в таких невероятных цветах". "Молодец, так трогательно запела, спасибо тебе за все", "Спасибо за эту песню. Очень красивая песня", "Надя, ты очень красиво спела гимн. Я смотрела на одном дыхании и образ у тебя очень красивый".

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