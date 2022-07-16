Певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала, как репетирует с Надей Дорофеевой выступление, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Александра Зарицкая - успешная украинская певица и солистка группы KAZKA. Сейчас звезда находится в Бельгии, куда приехала также бывшая солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева. Там пройдет футбольный матч между Динамо Киев и местной командой Антверпен. Надя и Саша споют перед матчем команд.

"Сегодня будет тяжело петь...", - написала Надя в своем сторис, анонсируя свое выступление.

А Зарицкая в своем Инстаграм опубликовала кадры со стадиона, где стояла рядом с Надей. Александра была в платье с эффектным вырезом, а рядом была Дорофеева в белом мини. Певицы держали микрофоны и репетировали свое выступление.

"До встречи сегодня, Бельгия", - написала Зарицкая на сторис.

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