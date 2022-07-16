Як пише Politeka.net , Григорій Решетник – відомий український телеведучий. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Григорій одружений з красунею Кристиною, яка також як і чоловік веде Інстаграм. А цього разу поділилася незвичайним чином морячки.

"Морячка сьогодні. Хто випив учора о 12-й ночі літр води, той я :))", - написала Решетник.

А після цього Христина показала, як гуляє Києвом.

"Час Києва. Кияни, ви вже повернулися?", - написала Христина.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"А ви з дітьми повернулися, чи сама? І ви дуже хороша жінка і мама", "Повернулися але страшно щось коли сирени!", "Ще ні, але дуже хочеться. Якби не четверо діток, то вже давно повернулися б", "Ні, тому що якось ще боюся".

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