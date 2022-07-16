Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Григорий женат на красотке Кристине, которая также как и муж ведет Инстаграм. А в этот раз поделилась необычным образом морячки.

"Морячка сегодня. Кто выпил вчера в 12 ночи литр воды, тот я :))", - написала Решетник.

А после этого Кристина показала, как гуляет по Киеву.

"Время Киева. Киевляне, вы уже вернулись?", - написала Кристина.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"А вы с детьми вернулись, или сама? И вы очень хорошая женщина и мама", "Вернулись но страшно что-то когда сирены!", "Еще нет, но очень уж хочется. Если бы не четверо деток, то уже давно вернулись бы", "Нет, потому что как-то еще боюсь".

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