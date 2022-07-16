Як пише Politeka.net , Катя Репяхова - відома українська блогерка, яка одружена з артистом Віктором Павликом. Пара має сина, який з'явився на світ минулого року. Хлопчика вирішили назвати Михайлом, а нещодавно йому виповнився перший рік. Не забуває Репяхова і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

На першому сторіс Катя здалася в рожевій сорочці та шортиках. Зірка стояла на тлі стіни, показуючи свій образ.

"А може робити цибулю сьогодні?", - написала Репяхова.

"Продовжує жити, доки маємо таку нагоду...", - написала Катя вже на наступному сторіс.

На фото Репяхова позувала в аналогічному вбранні. Зірка опублікувала кілька знімків, показуючи, як гуляє з кавою.

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