Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец, который поддерживает свою страну в борьбе против российских захватчиков. Артист вместе со своей молодой супругой воспитывает маленького сына Мишу. Ранее Катерина работала у него концертным директором, а теперь начала развивать свой бизнес.

Девушка также рассказала, что из-за событий последних дней у нее не было сил на что-то и она не хотела ни с кем общаться. Однако она также успела задуматься о втором ребенке.

«Всем привет, вчера не было сил и настроения заходить в сторис. При всем моем оптимизме вчера/позавчера меня накрыло, из-за этой несправедливости к нашему народу!».

Но сегодня я беру себя в руки: учусь, работаю, живу дальше. Ради будущего моего ребенка и страны. Вчера я получила небольшую партию товара. Как мне там все нравится! Хочется сразу еще девочку» - пишет Катерина

Мы писали, нередко делает это Репяхова ради пиара, а после жалуется на внимание прессы. Не так давно она публично рыдала на камеру и заявила, что не может простить мужа и возможно не вернется домой. Тем не менее, фактически сразу Репяхова заявила о примирении и выложила несколько слезливых видео.

Напомним, молодая жена Виктора Павлика разрыдалась из-за новой семейной драмы

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