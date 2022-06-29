Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец, который поддерживает свою страну в борьбе против российских захватчиков. Артист вместе со своей молодой супругой воспитывает маленького сына Мишу. Ранее Катерина работала у него концертным директором, а теперь начала развивать свой бизнес.
Девушка также рассказала, что из-за событий последних дней у нее не было сил на что-то и она не хотела ни с кем общаться. Однако она также успела задуматься о втором ребенке.
«Всем привет, вчера не было сил и настроения заходить в сторис. При всем моем оптимизме вчера/позавчера меня накрыло, из-за этой несправедливости к нашему народу!».
Но сегодня я беру себя в руки: учусь, работаю, живу дальше. Ради будущего моего ребенка и страны. Вчера я получила небольшую партию товара. Как мне там все нравится! Хочется сразу еще девочку» - пишет Катерина
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
При разборе завалов ТЦ в Кременчуге произошло ЧП: новые подробности и фото с места трагедии
Путин обречен на поражение, не сработал ни один из его трех путей "победы": Пионтковский раскрыл детали
Скандалом обернулась трансляция с места ракетного удара в Кременчуге: "Позор, а еще больший позор, что..."
Игорь Кондратюк удивил ответом, где и как он сейчас зарабатывает: «У меня есть...»
Мы писали, нередко делает это Репяхова ради пиара, а после жалуется на внимание прессы. Не так давно она публично рыдала на камеру и заявила, что не может простить мужа и возможно не вернется домой. Тем не менее, фактически сразу Репяхова заявила о примирении и выложила несколько слезливых видео.
Напомним, молодая жена Виктора Павлика разрыдалась из-за новой семейной драмы
Также Politeka писала, что Виктор Павлик в тайне от жены отвел годовалого сына к парикмахеру
А еще Politeka сообщала, что молодая жена Виктора Павлика призналась, как ей аукнулась популярность