Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая замужем за артистом Виктором Павликом. У пары есть сын, который появился на свет в прошлом году. Мальчика решили назвать Михаилом, а недавно ему исполнился первый годик. Не забывает Репяхова и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.
На первом сторис Катя показалась в розовой рубашке и шортиках. Звезда стояла на фоне стены, показывая свой образ.
"А может делать лук сегодняшего дня?", - написала Репяхова.
"Продолжает жить, пока имеем такую возможность...", - написала Катя уже на следующем сторис.
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На фото Репяхова позировала в аналогичном наряде. Звезда опубликовала несколько снимков, показывая, как гуляет с кофе.
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