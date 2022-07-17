Як пише Politeka.net, 55-річна Ольга Сумська - успішна українська актриса театру та кіно, яка багато працює для допомоги українцям зараз і розповідає про те, що відбувається в країні. Також Ольга займається волонтерством та допомагає громадянам, які постраждали від обстрілів окупантів.

«Страшні кадри зруйнованого орками центру Вінниці… Глибокі співчуття сім'ям загиблих!

У мережі підтримують співачку і співчувають постраждалим: «Нелюд, горіти вам у пеклі!; 😢🙌дай сил Боже!; Чорна пляма не лише на асфальті, а й у наших серцях співчуття всім сім'ям загиблих; Нестерпний біль.... розпач... лють....😢; Царство небесне. 😭; Роками все стояло... поки що мразоти не прийшли».

Нагадаємо, Ольга одружена з Віталієм Борисюком, з яким уже разом понад чверть століття. У пари є доросла дочка Ганна. Не забуває Сумська і про Інстаграм, де цього разу поділилася фото із новим "Холостяком".

На фото Ольга стояла із Тарасом Цимбалюком. Пара посміхалася, доки Сумська зробила селфі.

"Кінофестиваль короткометражних фільмів!" - написала Ольга.

Варто зазначити, що Тарас нещодавно одружився, а після початку війни стало відомо, що встиг розлучитися з Тіною Антоненком.

Нагадаємо, Сумська розповіла про перші гастролі в Україні з 24 лютого, фото

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