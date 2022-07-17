Как пишет Politeka.net, 55-летняя Ольга Сумская - успешная украинская актриса театра и кино, которая много работает для помощи украинцам сейчас и рассказывает о происходящем в стране. Также Ольга занимается волонтерством и помогает гражданам, которые пострадали от обстрелов оккупантов.

«Страшные кадры разрушенного орками центра Винницы… 😭 Глубокие соболезнования семьям погибших!🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Городской совет принял решение снести Дом Офицеров, который не подлежит реконструкции… Невыразимая боль…» - пишет Ольга.

В сети поддерживают певицу и сочувствуют пострадавшим: «Нелюди, гореть вам в аду!; 😢🙌дай сил Боже!; Черное пятно не только на асфальте, но и в наших сердцах сочувствие всем семьям погибших; Невыносимая боль.... отчаяние... ярость....😢; Царство небесное.😭; Годами все стояло...пока мразоты не пришли».

Напомним, Ольга замужем за Виталием Борисюком, с которым уже вместе более четверти века. У пары есть взрослая дочь Анна. Не забывает Сумская и об Инстаграм, где в этот раз поделилась фото с новым "Холостяком".

На фото Ольга стояла с Тарасом Цымбалюком. Пара улыбалась, пока Сумская сделала селфи.

"Кинофестиваль короткометражных фильмов!", - написала Ольга.

Стоит отметить, что Тарас не так давно женился, а после начала войны стало известно, что успел развестись с Тиной Антоненко.

Напомним, Сумская рассказала о первых гастролях в Украине с 24 февраля, фото

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