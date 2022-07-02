Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - успешная украинская актриса, которая почти 40 лет играет в театре и кино. 55-летняя знаменитость, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Сумская поделилась селфи, показав себя перед выходом на сцену. На фото Ольга была в рубашке и с крестиком на шее.

"Первое представление после большого перерыва. Киев", - написала Ольга под фото.

Стоит отметить, что Сумская замужем за Виталием Борисюком. У пары есть совместная дочь Анна. Но это не единственный ребенок Ольги. От прошлых отношений у звезды есть еще дочь Тоня Паперная, которая живет со своим мужем в России.

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