Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар та переможець "Майстер Шеф". Зірка також активно веде Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Клопотенко поділився рецептом російських щей, насмішивши українців.

"Я приготував борщ. І приготував борщ. Здогадайтесь мою експертну думку з приводу щі. Повне відео у мене на ютубі, там все, що ми так любимо: Україна, борщ, україномовний контент і приниження ру*ні. Ходіть дивитися за посиланням у профілі щоб трохи посміхнутися. Це дуже потрібно зараз", - написав Клопотенко.

Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Щи - це вода, яка залишилася від миття каструлі, в якій варився борщ!", "Основа до щи вогонь", "Ніколи не пробувала щи... мені здається, це щось холодно-кисло-огидне", "Супер! Точніше не скажеш і не покажеш”.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко похвалився перед українками смачним рецептом вареників.

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