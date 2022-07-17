Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар и победитель "Мастер Шеф". Звезда также активно ведет Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз Клопотенко поделился рецептом российских щей, насмешив украинцев.

"Я приготовил щи. И приготовил борщ. Догадайтесь мое экспертное мнение по поводу щи. Полное видео у меня на ютубе, там все, что мы так любим: Украина, борщ, украиноязычный контент и унижение ру*ни. Ходите смотреть по ссылке в профиле, чтобы немного улыбнуться. Это очень нужно сейчас", - написал Клопотенко.

Фаны поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Щи – это вода, которая осталась от мытья кастрюли, в которой варился борщ!", "Основа к щи огонь", "Никогда не пробовала щи.. мне кажется, это что-то холодно-кисло-отвратительное", "Супер! Вернее не скажешь и не покажешь".

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко похвастался перед украинками вкусным рецептом вареников

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