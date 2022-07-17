Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська - успішна українська шеф-кухар та суддя "Майстер Шеф". Не забуває Ольга і про Інстаграм, де активно веде блог. А цього разу зірка звернулася до українок.

"Крім того, що колись ми ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕМОЖЕМО, кумедних новин дуже мало, чесно кажучи! Повторююся, що перемога за нами і ми все це знаємо, впевнені, і так воно буде! Тільки в цей день поки немає дати, ні місяця, ні року… це я не для того, щоб збентежити нас… А для того, щоб у цьому очікуванні не зламатися, не поїхати дахом… Нам реально потрібно надати здоровому песимізму та холодному розуму… Армія та влада захищають нас… Але допоможіть собі й самі.

Я зараз хочу попросити всіх матусь: якщо у вас є хоч мінімальна можливість та шанс вивезти у безпечне місце своєї дитини – зробіть це, благаю!”, - написала Ольга.

Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" засвітилася в компанії красеня-француза.

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