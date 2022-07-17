Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - успешная украинская шеф-повар и судья "Мастер Шеф". Не забывает Ольга и об Инстаграм, где ведет активно блог. А в этот раз звезда обратилась к украинкам.

"Кроме того, что когда-то мы ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕДИМ, забавных новостей очень мало, честно говоря! Повторяюсь, что победа за нами и мы все это знаем, уверены, и так оно будет! Только в этот день пока нет даты, ни месяца, ни года… это я не для того, чтобы обескуражить нас. А для того чтобы в этом ожидании не сломаться, не поехать крышей. Нам реально нужно придать здоровому пессимизму и холодному разуму. Армия и власть защищают нас. Но помогите себе и сами.

Я сейчас хочу попросить всех мамочек: если у вас есть хоть минимальная возможность и шанс вывезти в безопасное место своего ребенка – сделайте это, молю!", - написала Ольга.

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