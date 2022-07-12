Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - успешная украинская шеф-повар, работающая в Париже. Также знаменитость судит проект "Мастер Шеф" вместе с Владимиром Ярославским. После начала войны парочка занялась написанием книги об украинской кухне, а также организацией благотворительных ужинов. Последний такой прошел на днях в Париже, где гвоздем вечера была Тина Кароль, которая радовала гостей своим вокалом.

Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз показал, как ехала в дальнюю дорогу с Владимиром.

"Устали очень. Но оно того стоило", - написала Мартыновская, показывая спящего Ярославского.

"Сначала за рулем, далее я поспал. Сейчас будет Олина очередь, дороги еще до завтрящего утра", - написал Владимир в своем сторис, репостнув фото.

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