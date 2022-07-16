Як пише Politeka.net, Тоня Матвієнко – відома українська співачка та дружина Арсена Мірзояна. Наразі знаменитість перебуває у Лондоні з молодшою дочкою, яка вже влаштувалася до місцевої школи. А в новому інтерв'ю "КП" Матвієнко розповіла, де зараз її старша дочка Уляна.
"Уляна спочатку була зі мною в Португалії, а потім вирішила перебратися до Німеччини. Саме там частково возз'єдналася наша велика родина. Деякий час у Німеччині Уляна працювала за своєю режисерською спеціальністю – знайти роботу допомогли друзі-українці. А зараз вона в Україні гостює у друзів" ", - сказала Матвієнко.
Також Тоня розповіла, що мама жила у Німеччині, але вирішила повернутися назад до України. Матвієнко також розповіла про батька, який разом із її старшим братом живе на дачі з початку війни.
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