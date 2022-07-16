Жена Арсена Мирзояна Тоня Матвиенко рассказала, где сейчас находится старшая дочь и почему уехала от нее.

Как пишет Politeka.net, Тоня Матвиенко - известная украинская певица и жена Арсена Мирзояна. Сейчас знаменитость находится в Лондоне с младшей дочерью, которая уже устроилась в местную школу. А в новом интервью "КП" Матвиенко рассказала, где сейчас ее старшая дочь Ульяна.

"Ульяна сначала была со мной в Португалии, а потом решила перебраться в Германию. Именно там частично воссоединилась наша большая семья. Некоторое время в Германии Ульяна работала по своей режиссерской специальности – найти работу помогли друзья-украинцы. А сейчас она в Украине гостит у друзей", - сказала Матвиенко.

Также Тоня рассказала, что мама жила в Германии, но решила вернуться обратно в Украину. Матвиенко также рассказала об отце, который вместе с ее старшим братом живет на даче с начала войны.

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