Как пишет Politeka.net, Тоня Матвиенко - известная украинская певица и жена Арсена Мирзояна. Сейчас знаменитость находится в Лондоне с младшей дочерью, которая уже устроилась в местную школу. А в новом интервью "КП" Матвиенко рассказала, где сейчас ее старшая дочь Ульяна.
"Ульяна сначала была со мной в Португалии, а потом решила перебраться в Германию. Именно там частично воссоединилась наша большая семья. Некоторое время в Германии Ульяна работала по своей режиссерской специальности – найти работу помогли друзья-украинцы. А сейчас она в Украине гостит у друзей", - сказала Матвиенко.
Также Тоня рассказала, что мама жила в Германии, но решила вернуться обратно в Украину. Матвиенко также рассказала об отце, который вместе с ее старшим братом живет на даче с начала войны.
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Напомним, Тоня Матвиенко показала, что делает в Англии, и удивила нескромным заявлением
А еще Politeka сообщала, что муж Тони Матвиенко Мирзоян презентовал пронзительную песню
Также Politeka писала, что Тоня Матвиенко показала их с Мирзояном дочь, которая пошла в школу за границей