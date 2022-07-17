Співачка SLAVIA (Ярослава), колишня дружина соліста Дзідзьо Михайла Хоми, показала, як насолоджується відпочинком на озері під Львовом.

Як пише Politeka.net , Михайло Хома та Ярослава були одружені з 2013 по 2021 рік. Після цього пара розійшлася та співачка активно зайнялася сольною кар'єрою під псевдонімом SLAVIA. Знаменитість, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває SLAVIA і про інстаграми, де ділиться з фанами всім цікавим.

А цього разу артистка вирішила показати, як насолоджується відпочинком на озері під Львовом. Зірка була в халатику і насолоджувалася кавою. Також Ярослава вирішила розповісти про свою подружку, яка слухає російську музику.

"Чую у стрічці у подруги російський трек… Далі листування в оригіналі", - написала Ярослава, опублікувавши листування зі своєю подружкою.

Нагадаємо, екс-дружина Дзідзьо SLAVIA прийшла на інтерв'ю у сміливому вбранні з декольте, що випирає.

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