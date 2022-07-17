Як пише Politeka.net , Михайло Хома та Ярослава були одружені з 2013 по 2021 рік. Після цього пара розійшлася та співачка активно зайнялася сольною кар'єрою під псевдонімом SLAVIA. Знаменитість, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває SLAVIA і про інстаграми, де ділиться з фанами всім цікавим.
А цього разу артистка вирішила показати, як насолоджується відпочинком на озері під Львовом. Зірка була в халатику і насолоджувалася кавою. Також Ярослава вирішила розповісти про свою подружку, яка слухає російську музику.
"Чую у стрічці у подруги російський трек… Далі листування в оригіналі", - написала Ярослава, опублікувавши листування зі своєю подружкою.
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Нагадаємо, екс-дружина Дзідзьо SLAVIA прийшла на інтерв'ю у сміливому вбранні з декольте, що випирає.
А ще Politeka писала, що колишня дружина Дзідзьо SLAVIA показала свій чарівний день
Також Politeka повідомляла, що екс-дружина Дзідзьо Slavia після розлучення розповіла, як тепер живе