Популярная украинская певица Slavia (Ярослава Притула), которая была женой шоумена и исполнителя Дзидзьо (Михаил Хома), часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка, которая сейчас живет в Карпатах, поделилась кадрами из невероятной локации Тустани, а в подписи к публикации рассказала, как теперь живет и что чувствует.

На новых фотографиях Ярослава запечатлена на фоне потрясающего летнего пейзажа в горах. На прогулку она вышла в узком бежевом костюмчике, который состоит из лосин и короткого топа. Ее длинные роскошные длинные волосы распущены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Slavia написала: "Этот пост не о Тустани. Он о том, что я чувствую… Живу на контрасте, как на этих фотографиях: иногда стою на краю, и хочется идти в неизвестное… иногда расслабляюсь, наполняюсь родной природой, и хочется просто БЫТЬ, там, где есть… здесь и сейчас… Контрасты – это нормально, особенно во время Больших испытаний, которые мы сейчас переживаем. Позволяю себе проживать все эмоции. Высвобождаю их по-разному… Принимаю себя разной… Стараюсь абстрагироваться от постоянных закидонов безумного соседа. Внимание на основном, на ВСУ. Спасибо за объятия, которые Вы мне набросали в директ. Чувствую поле Любви, работающее на очищение от энергетического негатива. Доверяю Богу. Ему виднее, какой опыт мы должны пережить, и куда прийти. Молимся, и держимся крепко, как шкафчик".

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