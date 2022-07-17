Как пишет Politeka.net, Михаил Хома и Ярослава были женаты с 2013 по 2021 год. После этого пара разошлась и певица активно занялась сольной карьерой под псевдонимом SLAVIA. Знаменитость, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает SLAVIA и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.

А в этот раз артистка решила показать, как наслаждается отдыхом на озере под Львовом. Звезда была в халатике и наслаждалась кофе. Также Ярослава решила рассказать о своей подружке, которая слушает российскую музыку.

"Слышу в ленте у подруги русский трек… Дальше переписка в оригинале", - написала Ярослава, опубликовав переписку со своей подружка.

Напомним, экс-жена Дзидзьо SLAVIA пришла на интервью в смелом наряде с выпирающим декольте

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