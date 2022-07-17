Як пише Politeka.net , Ганна Саліванчук – відома українська актриса театру та кіно. Зірка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, від якого народила двох дітей. Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А нещодавно Ганна отримала травму коліна і навіть пересувалася на милицях.
А на новому сторисі зірка з'явилася у сукні з мереживами на вирізі, вражаючи виглядом. Саліванчук знімала себе на телефон, записавши звернення до фанів.
Ганна зазначила, що розпочалася вистава в театрі після повітряної тривоги.
До цього Саліванчук з'явилася в іншій сукні, але теж з декольте.
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