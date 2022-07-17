Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса театра и кино. Звезда замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, от которого родила двоих детей. Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Анна получила травму колена и даже передвигалась на костылях.

А на новом сторис звезда появилась в платье с кружевами на вырезе, впечатляя видом. Саливанчук снимала себя на телефон, записав обращение к фанам.

Анна отметила, что началось представление в театре после воздушной тревоги.

До этого Саливанчук показывлась в другом платье, но тоже с декольте.

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