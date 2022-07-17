Как пишет Politeka.net, Анна Саливанчук - известная украинская актриса театра и кино. Звезда замужем за продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, от которого родила двоих детей. Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Анна получила травму колена и даже передвигалась на костылях.
А на новом сторис звезда появилась в платье с кружевами на вырезе, впечатляя видом. Саливанчук снимала себя на телефон, записав обращение к фанам.
Анна отметила, что началось представление в театре после воздушной тревоги.
До этого Саливанчук показывлась в другом платье, но тоже с декольте.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Была счастливой мамой": во время удара по Виннице погибла женщина с маленьким сыном, кадры
Министр Резников впервые раскрыл свое "соглашение" с Залужным: "Мы договорились…"
"Давайте будем реалистами": Резников ответил, сколько на самом деле ракет рф сбивает украинская ПВО
"Можете получить до 7 млн гривен": украинцам раздают огромные деньги, но есть условие
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" поразила кадрами с сыновьями и признанием
А еще Politeka писала, что жена продюсера "Квартал 95" появилась на костылях, неожиданные кадры
А еще Politeka сообщала, что жена продюсера "Квартал 95" в приталенном платье удивила видом