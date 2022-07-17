Як пише Politeka.net, Дмитро Дікусар - відомий український танцюрист, який був одружений з Іриною Білик та Оленою Шоптенко. Після початку війни зірка вирушила захищати Україну. Не забуває Дмитро і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу показав свіже літнє фото у військовій формі.

"Так сильно я хочу вас усіх обійняти, найкращі на світі люди!

PS Більшість мотивована не ненавистю до ворога, а самою любов'ю до своїх людей. Щоб ви знали…

Тримайтеся!", - написав Дмитро.

Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Як же ми скучили за Вами, я дуже рада, що з Вами все добре", "Діма. Як же ми скучили за вами! Дякую за обіймашки! Нехай Господь зберігає вас!", "Ой, як добре! Обіймашки та щире побажання перемогти! Переможи нам усім!", "Дякую, Дімочку! Ми раді, що з Вами все добре! Як хочеться Вас обійняти! Пишаємося Вами! Бережіть себе!".

Нагадаємо, Дикусар, який став на захист України, показав, у чому провів День вишиванки.

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