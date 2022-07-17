Как пишет Politeka.net, Дмитрий Дикусар - известный украинский танцор, который был женат на Ирине Билык и Елене Шоптенко. После начала войны звезда отправился защищать Украину. Не забывает Дмитрий и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным. А в этот раз показал свежее летнее фото в военной форме.

"Так сильно я хочу вас всех обнять, лучшие на свете люди!

P.S. Большинство мотивировано не ненавистью к врагу, а самой любовью к своим людям. Чтобы вы знали…

Держитесь!!!", - написал Дмитрий.

Фаны поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Как же мы соскучились по Вам, я очень рада, что с Вами все хорошо", "Дима. Как же мы соскучились по вам! Спасибо за обнимашки! Пусть Господь хранит вас!", "Ой, как хорошо! Обнимашки и искреннее пожелание победить! Победи нам всем!", "Спасибо, Димочка! Мы рады, что с Вами все хорошо! Как хочется Вас обнять! Гордимся Вами! Берегите себя!".

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