Як пише Politeka.net , Злата Огневич - успішна українська співачка, героїня другого сезону "Холостячки", яка залишилася без обранця після проекту, але стала помітно популярнішою. Наразі виконавиця розповідає про своє життя, ділиться моментами після концертів та нагадує про допомогу ЗСУ.

Виконавиця також любить відповідати на запитання та нагадувати про те, як важливо берегти себе під час повітряних тривог.

На цей раз Злата висловила свою думку щодо українських захисників.

«Сьогодні в мене запитали: а якщо війна триватиме десять років? Я вірю у ЗСУ та підтримку партнерів України. Все буде добре! І по-друге, я буду жива та щаслива. Ви – мої люди світу, і сотні Героїв, які рятують країну від ворога, наслідків обстрілів!».

Також на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила довгу посаду, в якій розкрила труднощі кар'єри в шоу-бізнесі.

"Почну з того, що вона пов'язана з великим ризиком. Наприклад, можна вкласти кошти в концертний тур і… раптом потрапити на рік коронавірусу. Коли будь-яка публічна діяльність під забороною, багато подій скасовано, зокрема й тур". І тут ☝🏾 починається найцікавіше!", - ділиться Злата.

Артистка пояснила, що вона не має продюсера, який займався б організаційними питаннями, тому на ній особисто лежить багато відповідальності, у тому числі й за кошти.

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