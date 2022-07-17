Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - успешная украинская певица, героиня второго сезона "Холостячки", которая осталась без избранника после проекта, но стала заметно популярнее. Сейчас исполнителньица рассказывает о своей жизни, делится моментами после концертов и напоминает о помощи ВСУ.

Исполнительница также любит отвечать на вопросы и напоминать о том, как важно беречь себя во время воздушных тревог.

В этот раз Злата выразила свое мнение по поводу украинских защитников.

«Сегодня у меня спросили: а если война будет продолжаться десять лет? Я верю в ВСУ и поддержку партнеров Украины. Все будет хорошо! И во-вторых, я буду живая и счастливая. Вы – мои люди света, и сотни Героев, которые спасают страну от врага, от последствий обстрелов!».

Также на своей странице в Instagram артистка разместила длинный пост, в котором раскрыла трудности карьеры в шоу-бизнесе.

"Начну с того, что она связана с большим риском. Например, можно вложить средства в концертный тур и…. вдруг попасть в год коронавируса. Когда любая публичная деятельность под запретом, многие события отменены, в том числе и тур". И здесь ☝🏾 начинается самое интересное!", - делится Злата.

Артистка объяснила, что у нее нет продюсера, который занимался бы организационными вопросами, поэтому на ней лично лежит много ответственности, в том числе и за средства.

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