Співачка, модель та волонтер Даша Астаф'єва активно веде соціальні мережі та допомагає ЗСУ, а також волонтерам. На відміну від багатьох зірок, які піаряться на допомозі громадянам, Даша почала допомагати волонтерам одразу і навіть готувала смачну їжу для українських захисників.

Також Даша нерідко займається допомогою для тварин та закликає звертати увагу на оточення. Нещодавно вона поділилася зворушливою історією.

«От ця прекрасна бабуся зворушила нас до сліз. На порозі відділу столичного овочевого ринку вона продає гумки для волосся по 50 грн. Коли ми вирішили підтримати стареньку бабусю і купити кілька, вона дістала з сумочки фотографії, як доказ того, що шити – це справа її життя!

Історія супроводжувала кожну фотографію з минулого. На жаль, наші найкращі фахівці живуть так… Тому я хочу звернутися до кожного – не проходьте повз! Подивіться їм у вічі, послухайте про життя і допоможіть» - висловилася Даша.

Раніше Астаф'єва разом із телеведучим Юрієм Горбуновим відвідали українських захисників. Компанію їм склали також співачка Світлана Тарабарова, зірка "Скаженого весілля" Арам Арзуманян та учасники "Вар'яти-шоу".

На своїй сторінці у Instagram зірка розмістила фотозвіт з поїздки.

"Знову відвідали наших пташок та соколиків, хоробрих та відчайдушних захисників 🤞🏼❤️ Хотіли разом відчути атмосферу перемоги та нагадати кожному, що світ навколо не повинен звикати до війни. Дякую Юрію Горбунову за запрошення!", - написала Астаф'єва.

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