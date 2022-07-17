Певица, модель и волонтер Даша Астафьева активно ведет социальные сети и помогает ВСУ, а также волонтерам. В отличие от многих звезд, которые пиарятся на помощи гражданам, Даша начала помогать волонтерам сразу и даже готовила вкусную еду для украинских защитников.

Также Даша нередко занимается помощью для животных и призывает обращать внимание на окружение. Недавно она поделилась трогательной историей.

«Вот эта прекрасная бабушка растрогала нас до слез. На пороге отдела столичного овощного рынка, она продает резинки для волос по 50 грн. Когда мы решили поддержать старенькую бабушку и купить несколько, она достала из сумочки фотографии, как доказательство того, что шить – это дело всей ее жизни!

История сопровождала каждую фотографию из прошлого. К сожалению, наши лучшие специалисты живут так… Поэтому, я хочу обратиться к каждому – не проходите мимо! Посмотрите им в глаза, послушайте про жизнь и помогите» - высказалась Даша.

Ранее Астафьева вместе с телеведущим Юрием Горбуновым посетили украинских защитников. Компанию им составили также певица Светлана Тарабарова, звезда "Скаженого весілля" Арам Арзуманян и участники "Вар'яти-шоу".

На своей странице в Instagram звезда разместила фотоотчет из поездки.

"Снова посетили наших птичек и соколиков, храбрых и отчаянных защитников 🤞🏼❤️ Хотели вместе почувствовать атмосферу победы и напомнить каждому, что мир вокруг не должен привыкать к войне. Спасибо Юрию Горбунову за приглашение!", - написала Астафьева.

Напомним, Катя Осадчая встревожила украинцев новым откровением.

Как сообщала Politeka, Юрий Горбунов насмешил украинцев кадрами о россиянах в Майами.

Также Politeka писала, что Полякова с Астафьевой показали, как веселятся по вечерам с Ефросининой.