Експерт шоу "Зважені та щасливі", фітнес-тренер Марина Боржемська вразила кадрами з дорослим сином від колишнього чоловіка, боксера В'ячеслава Узелкова.

На своїй сторінці в Instagram Марина звернулася до українців та показала, як із сином відпочиває в Ізраїлі.

"Цінуйте, що маєте. Не відкладайте життя на потім. Кожного дня думаю про те, що ми маємо жити своє життя тут і зараз. Багато хто чекає на закінчення війни. Ми усі цього дуже хочемо. Але дійте, будь ласка", — закликала Боржемська.

Експерт "Зважені та щасливі" радить робити те, чого хочеться, в усіх сферах: схуднення, зміна професії, стосунки, хобі чи експерименти з зовнішністю.

"Ворог хоче нас зламати. Посіяти паніку, страх, відчай,розчарування, ненавість, сумнів, забрати життя, щастя, любов та наші щирі посмішки – ми не дамо цьому статися. Ми будемо жити та радіти – цього він боїться найбільше", — наголосила Боржемська.

В коментарях шанувальники дивуються, як раптово виріс син Марини та Вячеслава Узелкова Роберт:

"Коли він встиг так подорослішати?😮 Вы неймовірні";

"Як же різко змужнів Роб. Він просто виріс за мить... Тримаймося!!!";

"Це Роберт? я подумала, що уже якийсь принц приглядається до Маринки😂";

"Це що ваш син? Ого! Я навіть не впізнала!".

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