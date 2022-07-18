На своїй сторінці в Instagram Марина звернулася до українців та показала, як із сином відпочиває в Ізраїлі.
"Цінуйте, що маєте. Не відкладайте життя на потім. Кожного дня думаю про те, що ми маємо жити своє життя тут і зараз. Багато хто чекає на закінчення війни. Ми усі цього дуже хочемо. Але дійте, будь ласка", — закликала Боржемська.
Експерт "Зважені та щасливі" радить робити те, чого хочеться, в усіх сферах: схуднення, зміна професії, стосунки, хобі чи експерименти з зовнішністю.
"Ворог хоче нас зламати. Посіяти паніку, страх, відчай,розчарування, ненавість, сумнів, забрати життя, щастя, любов та наші щирі посмішки – ми не дамо цьому статися. Ми будемо жити та радіти – цього він боїться найбільше", — наголосила Боржемська.
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В коментарях шанувальники дивуються, як раптово виріс син Марини та Вячеслава Узелкова Роберт:
"Коли він встиг так подорослішати?😮 Вы неймовірні";
"Як же різко змужнів Роб. Він просто виріс за мить... Тримаймося!!!";
"Це Роберт? я подумала, що уже якийсь принц приглядається до Маринки😂";
"Це що ваш син? Ого! Я навіть не впізнала!".
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