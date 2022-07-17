У четвер, 14 липня, в білоруському місті Вітебськ відбулося відкриття музичного фестивалю "Слов'янський базар", на якому виступила співачка родом з України Таїсія Повалій. Про це різко висловився український політолог Олексій Голобуцький.
"ТП - в сенсі, Таїсія Повалій - опускається чимдалі нижче (але ще, на жаль, не сягнула Хору ім.Алєксандрова). 14 липня, буквально через кілька годин після обстрілу Вінниці, котрий вбив 3-х дітей і 21 дорослого, це парнокопитне у білоруському Вітєбську розважало Лукашенка. Гоцало по сцені і співало "Вербу" на "Слов'янському базарі", щоб зобразити вчергове "дружбу народів", — обурюється експерт.
"Доброго вечора, шановний президент. Я завжди з такою радістю приїжджаю до вас, до Білорусі, до себе додому, бо Білорусь, Вітебськ – моя творча батьківщина", - заявила Повалій зі сцени, звертаючись до білоруського диктатора олександра лукашенка.
Голобуцький також відзначив, що звання Народної та Заслуженої артистки України у зрадниці Повалій ніхто так і не забрав. Зірка скандальної співачки на Алеї зірок в Києві теж досі "увічнює славу".
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Раніше стало відомо, що 8 липня Таїсія Повалій виступала в російському Муромі. На концерті, присвяченому Дню сім'ї, кохання та вірності вона виконала "Мама-мамочка".
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