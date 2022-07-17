Співачка Слава Камінська з "НеАнгелів" показала, як діти привітали її з днем ​​народження, поділившись зворушливими кадрами.

Як пише Politeka.net , Слава Камінська - відома українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели", в якій брала участь протягом 15 років. А днями співачка відсвяткувала 38 день народження, після чого вирішила показати, як привітали її діти - Леонард і Лаура. Відео Слава опублікувала у своєму Інстаграмі.

"З днем ​​народження, мамо, бажаю тобі хорошого здоров'я, хороших подарунків та бажаю тобі всього світу", - сказала Лаура.

"Я бажаю, мам, щастя, кохання, здоров'я і щоб війна закінчилася, і ми могли швидше приїхати додому", - сказав Леонард.

"Дякую всім величезний за вітання", - написала Слава під публікацією.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Які гарненькі!!! Вже одного зросту. Як так? З Днем Народження, Слава", "Міська чумачеча З Днем народження. Світу, Любові, Терпіння та Міцні нерви", "Мілота".

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