Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы", в которой участвовала на протяжении 15 лет. А на днях певица отпраздновала 38-й день рождения, после чего решила показать, как поздравили ее дети - Леонард и Лаура. Видео Слава опубликовала в своем Инстаграм.
"С днем рождения, мама, желаю тебе хорошего здоровья, хороших подарков и желаю тебе всего мира", - сказала Лаура.
"Я желаю, мам, счастья, любви, здоровья и чтобы война закончилась и мы могли скорее приехать домой", - сказал Леонард.
"Спасибо всем огромное за поздравления", - написала Слава под публикацией.
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Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"Какие хорошенькие!!! Уже одного роста. Как так? С Днём Рождения, Слава", "городская чумачечая С Днём рождения. Мира, Любви, Терпения и Крепкие нервы", "Милота".
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