Співачка Мішель Андраде, яка веде шоу "Орел і Решка", показала ефектний образ для прогулянки, вразивши виглядом.

Як пише Politeka.net , Мішель Андраде – успішна українська співачка та телеведуча проекту "Орел і Решка". Зірка також веде сторінку в Інстаграм, де ділиться з фанами багатьом цікавим. А цього разу Андраде показала, як вирушила на прогулянку.

Для походу Мішель одягла вузенький топик із вирізом, а також чорно-білі штани.

"Так давно себе такої не бачила...

Забула, як це – просто безтурботно гуляти з подругами, вбратися, побачити класну локацію, сфоткатись на гарному тлі… Залишаю ці фото тут”, - написала Мішель.

Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ракета ж", "Остання фотографія топ", "Мішель ти лапуля, бережи себе", З тобою б із задоволенням познайомився б", "Така зая, красуня, "Красуня така".

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