Як пише Politeka.net , Мішель Андраде – успішна українська співачка та телеведуча проекту "Орел і Решка". Зірка також веде сторінку в Інстаграм, де ділиться з фанами багатьом цікавим. А цього разу Андраде показала, як вирушила на прогулянку.
Для походу Мішель одягла вузенький топик із вирізом, а також чорно-білі штани.
"Так давно себе такої не бачила...
Забула, як це – просто безтурботно гуляти з подругами, вбратися, побачити класну локацію, сфоткатись на гарному тлі… Залишаю ці фото тут”, - написала Мішель.
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Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Ракета ж", "Остання фотографія топ", "Мішель ти лапуля, бережи себе", З тобою б із задоволенням познайомився б", "Така зая, красуня, "Красуня така".
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