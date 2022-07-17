Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде - успешная украинская певица и телеведущая проекта "Орел и Решка". Звезда также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанами многим интересным. А в этот раз Андраде показала, как отправилась на прогулку.
Для похода Мишель надела узенький топик с вырезом, а также черно-белые штаны.
"Так давно себя такой не видела…
Забыла, каково это – просто беззаботно гулять с подругами, нарядиться, увидеть классную локацию, сфоткаться на красивом фоне… Оставляю эти фото здесь", - написала Мишель.
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Фаны поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Ракета же", "Последняя фотография топ", "Мишель ты лапуля, береги себя", С тобой бы с удовольствием бы познакомился", "Такая зая, красотка, "Красоточка такая".
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