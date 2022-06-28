Как пишет Politeka.net, Алексей Завгородний - известный украинский артист. Звезда вместе с Мишель Андраде недавно объявили, что прекращают сотрудничество с продюсерским центром Потапа и теперь самостоятельные артист. Артисты в последнем интервью "Зірковому шляху" поделились эмоциями.

"Группа MOЗGI распалась?", - звучало заглавие публикации.

"Есть идеи песен и что дальше делать с этой группой. Я думаю, что MOЗGI... не хочется, чтобы они перестали существовать, потому что это был наш тандем. Мы можем быть отдельными артистами, но это мужская банда, которая должна существовать", - процитировал "Зірковий шлях Алексея.

Напомним, Позитив сделал заявление после ухода от своего продюсера Потапа

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