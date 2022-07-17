Ольга Сумська - відома українська актриса , яка практично 40 років радує фанатів своєю грою в театрі та кіно. 55-річна зірка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Ольга і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Сумська продемонструвала образ у жовтій сукні з поясом та вінком на голові. Зірка була у національних кольорах, вражаючи виглядом.

На другому фото Ольга вже позувала у темній сукні з білим коміром. Зірка взялася рукою за талію, вражаючи вигинами.

"Фото мирних часів", - написала Ольга ще в одній публікації.

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Нагадаємо, Сумська схвилювала українців відео з оновленою пам'яткою "Батьківщини-Матері"

А ще Politeka повідомляла, що Сумська розповіла про перші гастролі в Україні з 24 лютого.

Також Politeka писала, що Сумська у білому вбранні похвалилася улюбленим заняттям з минулого