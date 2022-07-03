Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса, которой сейчас 55 лет. Народная и Заслуженная артистка Украины почти 40 лет радует своей игрой в театре и кино, не собираясь останавливаться. Ольга, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в войне с российскими оккупационными войсками. Не забывает Сумская и об Инстаграм, где делится творчеством и личными кадрами.
А недавно актриса заявила, что после длительного перерыва вернулась на сцену. А в этот раз Ольга опубликовала сторис, показавшись в кожаном наряде и с хрестом на на шее.
"Мастер и Маргарита. Одесса, счастливы снова выйти на сцену", - написала Ольга.
"Привет, Одесса. Ну что же, мы начинаем наше представление "Мастер и Маргарита". Давненько не виделись, надеемся, что сегодня доиграем до финала", - сказала Сумская.
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