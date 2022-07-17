Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса, которая практически 40 лет радует фанатов своей игрой в театре и кино. 55-летняя звезда имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанами самым интересным.

А в этот раз Сумская продемонстрировала образ в желтом платье с поясом и венком на голове. Звезда была в национальных цветах, впечатляя видом.

На втором фото Ольга уже позировала в темном платье с белым воротником. Звезда взялась рукой за талию, впечатляя изгибами.

"Фото мирных времен", - написала Ольга в еще одной публикации.

Напомним, Сумская взволновала украинцев видео с обновленным памятником "Родины-Матери"

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