Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка та переможниця проекту "Танці з зірками". Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. З початку війни Санта перебувала за межами України, забравши із собою дітей. Не забуває Дімопулос і про Інстаграм, де ділиться з фанами багатьом цікавим.

А цього разу Санта показала фігуру, з'явившись у топіці та шортиках. Зірка зробила селфі перед дзеркалом, вражаючи результатами своєї роботи.

"Щоденна рутина", - написала англійською Санта.

"Спорт дуже допомагає мені не лише фізично, а й морально", - продовжила Дімопулос.





Варто зазначити, що Санта одружена з Ігорем Кучеренком, відомим бізнесменом. Пара виховує спільну дочку Софію. А також у Дімопулос є син Даніель від минулих стосунків.

Нагадаємо, Дімопулос із "Танців з зірками" чесно розповіла, що сталося з її волоссям.

А ще Politeka повідомляла, що Санта Дімопулос після закордону вразила визнання про Київ

Також Politeka писала, що екс-ВІА Гра Дімопулос після візиту до Бородянки звернулася до росіян.