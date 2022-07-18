Як пише Politeka.net , Соня Євдокименко - відома модель українського походження, яка вже довгий час живе та навчається у Нью-Йорку, США. 21-річна красуня вже має нареченого-мільйонера, який потрапляв до списку форбс. А нещодавно Соня переїхала до Лос-Анджелеса, куди її запросили на літо попрацювати. Не забуває Соня і про Інстаграм, де ділиться з фанами багатьом цікавим.

А цього разу онука Ротару показала свою постать. На фото Соня була в шортиках та топі, а образ додала кофтинкою зверху та стильними окулярами з бейсболкою.

"Доброго ранку", - написала Соня і поставила геолокацію Беверлі Хіллс, Каліфорнія.

Варто зазначити, Соня – дочка єдиного сина Софії Ротару Руслана Євдокименка. Також у Ротару є онук, брат Соні, Анатолій.

Нагадаємо, онука Софії Ротару підкорила зйомкою прямо посеред вулиці Лос-Анджелеса .

Також Politeka повідомляла, що онука Ротару у крихітному міні влаштувала гаряче тренування: ефектні кадри

А ще Politeka писала, що внучка Ротару в ліфі та піджаку виклала урок літнього стилю.